Familiechef stopper inden undersøgelse af omstridt psykolog

Tårnby Kommune foretager undersøgelse af sager med psykolog, der er kritiseret for at lave graverende fejl.

Familiechefen i Tårnby Kommune stopper med øjeblikkelig virkning, og en række familiesager med en omstridt psykolog skal gennemgås i en uvildig undersøgelse.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Den pågældende psykolog har ifølge Ekstra Bladet udarbejdet rapporter for kommuner i hele landet, som har ligget til grund for tvangsfjernelse af børn. En række eksperter mener, at hans rapporter har indeholdt graverende fejl.

Som følge af Ekstra Bladets afdækning af sagen har Ankestyrelsen i juni bedt landets kommuner om at identificere og genvurdere sager med psykologen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Han var tilknyttet Tårnby Kommune som en af flere eksterne psykologer fra efteråret 2017 til februar 2019, skriver kommunen.

Kommunen og familiechefen har forud for undersøgelsen af børnesagerne indgået en gensidig aftale om, at familiechefen fratræder sin stilling med umiddelbar virkning.

Psykologen har af flere eksperter fået kritik for at foretage for mange af de såkaldte forældreevne-undersøgelser på for kort tid og for at skrive dem i et sprog, der ikke er tilgængeligt for de forældre, som rapporterne handler om, skriver Ekstra Bladet.

Derudover har han angiveligt skrevet andre psykologer på som medforfattere til sine rapporter, men flere af psykologerne afviser at have medvirket og kritiserer undersøgelsernes indhold.

Psykologen selv og Tårnby Kommune har desuden omtalt ham som læge og psykiater, selv om han ikke besidder disse titler.

Tre parter fortæller uafhængigt af hinanden til Ekstra Bladet, at de i 2019 kontaktede kommunen for at advare mod hans rapporter og de forkerte titler.

Henvendelserne blev ikke journaliseret, viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået. Kommunen iværksatte heller ikke yderligere undersøgelser, da de fik henvendelserne.

Kommunen har til Ekstra Bladet oplyst, at den i bagklogskabens lys burde have undersøgt hans baggrund.

Psykologen har over for Ekstra Bladet afvist kritikken og sagt, at der er en sammensværgelse mod ham.

Han siger til avisen, at de andre psykologer lyver, når de siger, at de ikke har været med til undersøgelserne. Han har dog ikke kunnet dokumentere et samarbejde på de rapporter, det drejer sig om.