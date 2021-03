Familie måtte springe for livet inden kollision

To bilister slipper uden livstruende kvæstelser efter et voldsomt færdselsuheld i Silkeborg søndag aften.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Ulykken skete klokken 19.05 i krydset mellem Frederiksberggade og Lyngbygade. Her kørte en 39-årig mand ifølge politiets oplysninger frem for rødt lys med for høj hastighed.

I den forbindelse ramte han en modkørende bil samt en parkeret bil.

Både den 39-årige bilist og føreren af den anden bil kom til skade, og de er bragt til behandling på henholdsvis Herning Sygehus og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Kort efter ulykken oplyste politiet, at der var sket alvorlig personskade, men i den seneste opdatering fremgår det, at bilisternes tilstand ikke er kritisk.

Umiddelbart inden kollisionen måtte en far, der var ude at gå med sin søn og en hund, springe for livet for at undgå at blive påkørt.

Disse vidner vil Midt- og Vestjyllands Politi gerne tale med.

Billeder fra ulykkesstedet viser, at to biler er blevet voldsomt beskadiget.

En bilinspektør blev efter uheldet sendt ud til stedet for at klarlægge de nærmere omstændigheder.