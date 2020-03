Selv om pårørende til coronasmittede på hospitaler i øjeblikket ikke kan komme på besøg på grund af smittefaren, har de nærmeste stadig mulighed for at komme på en kort visit, hvis patientens tilstand er meget kritisk. (Arkivfoto).

Familie får lov til at sige farvel til døende coronapatienter

I Danmark arbejder hospitaler på, at coronasmittede patienter ikke kommer til at dø alene.

Sygehusene har valgt at prioritere, at de pårørende skal have mulighed for at tage afsked med den døende. Det oplyser både Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Aarhus Universitetshospital og Herlev Hospital.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Selv om pårørende til coronasmittede på hospitaler i øjeblikket ikke kan komme på besøg på grund af smittefaren, har de nærmeste stadig mulighed for at komme på en kort visit, hvis patientens tilstand er meget kritisk.

Men det er kun en lille kreds, som får mulighed for at sige farvel. Og de vil være iført værnemidler som forklæde og maske.

Rigshospitalet oplyser, at ordningen med besøg til kritisk syge coronapatienter kan blive ændret i fremtiden, hvis den nuværende situation bliver forværret, og man derfor må tage flere sikkerhedshensyn.

Afskeden med døende bliver diskuteret på europæisk plan blandt sorgcentre. Det fortæller Preben Engelbrekt, der er leder af Det Nationale Sorgcenter.

Han vurderer, at nogle pårørende vil være kede af, at de ikke kan tage en "normal" afsked.

- Der er tale om meget, meget korte besøg. Og man har typisk også maske på og andre former for værnemidler, som gør, at der er en eller anden form for distance.

- Og der er også nogle pårørende, der vil være bange for at blive smittet. Så det bliver en helt anderledes form for afsked, end det man normalt har mulighed for, siger Preben Engelbrekt til Ritzau.

Desuden skal de pårørende tage stilling til, hvem der skal have mulighed for at sige farvel. Og det er ikke en nem beslutning i en i forvejen svær situation, lyder det.

I Danmark er der fredag registreret i alt 52 dødsfald hos personer, som var smittet med coronavirus.