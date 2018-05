Falske pakkebeskeder sender folk forgæves til postterminal

I beskederne får modtageren på en falsk PostNord-hjemmeside at vide, at der er en pakke til dem, men at der mangler at blive betalt fem kroner i fragt, før den kan udleveres.

Modtageren bliver derfor opfordret til at følge et link, så fragten kan betales. Men trykker man på linket, får man pludselig tilbudt en mobiltelefon til kun én krone.

Ifølge Herman Petersson, der er chef for it i PostNord i Danmark, er der tale om et klassisk forsøg på at skaffe sig adgang til folks kreditkortoplysninger.

Han opfordrer derfor folk til ikke at følge de links, der bliver henvist til, og til at slette beskeden.

Er man i tvivl om, hvorvidt beskeden er ægte, kan man tjekke det pakkenummer, der står i den, på PostNords hjemmeside.

- Har man et lidt mere trænet øje, vil man også kunne se, at beskeden er falsk. Den er eksempelvis skrevet på dårligt dansk, siger Herman Petersson.

Han påpeger samtidig, at PostNord aldrig opkræver ekstraregninger for distribution.

- Vi gør, hvad vi kan for at komme disse beskeder og hjemmesider til livs.

- Vi forsøger at få lukket hjemmesiderne, men det kan være svært, da vi jo skal kunne dokumentere, at de er falske. Så det er en proces hver gang, siger it-chefen.