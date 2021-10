Falske børnebørn franarrede ældre knap en million kroner

Gennem otte måneder fra efteråret 2018 til sommeren 2019 forsøgte en 33-årig mand systematisk over telefonen at narre fremmede ældre til at udlevere penge.

Flere gange lykkedes det, og samlet resulterede bedrageriet i et udbytte på over 900.000 kroner. Ofte blev der spundet en historie om, at et barnebarn, oldebarn eller en nevø havde brug for penge til en ny bil.