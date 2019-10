Falsk politimand dømt for voldtægt

Fredag er den falske politimand i Københavns Byret blevet idømt to års fængsel for voldtægt og for at udgive sig for at være politimand.

Da han stoppede kvinden på gaden, sagde han, at han kom fra narkopolitiet og ville visitere hende og gennemsøge hendes taske.

I den forbindelse hev han en pose frem og påstod, at den indeholdt narkotika, hvorfor han blev nødt til at ransage hendes lejlighed.

Da de kom op i hendes lejlighed, gik han i gang med at ransage den. Derefter sagde han, at hun kunne undgå at blive taget med på stationen, hvis hun tog tøjet af.

Hun klædte sig af, hvorefter han tiltvang sig samleje og oralsex med hende.

Kvinden slap dog ikke for manden, efter at han havde forladt lejligheden. I den efterfølgende måned ringede han et hav af gange til hende for at mødes og diskutere "narkosagen".

Den 26-årige mand har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Ifølge Ekstra Bladet forklarede han i retten, at han mødte kvinden og var taget med hende hjem. Der var lagt op til sex, men det blev ikke til noget, fordi han alligevel ikke kunne.

Han kaldte det "absurd", at han skulle have udgivet sig for at være politimand, men han medgav, at han flere gange havde ringet til kvinden, har Ekstra Bladet tidligere skrevet.

Den 26-åriges forsvarer, advokat Karoline Normann, oplyser, at de på stedet ankede dommen til Østre Landsret.