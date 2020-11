Falleret milliardær dømt til at betale 87 millioner kroner

Den tidligere milliardær og storaktionær i Parken Sport & Entertainment Patrick De Vela er i Københavns Byret blevet dømt til at betale godt 87 millioner kroner til det statslige selskab Finansiel Stabilitet.

Patrick De Vela, der tidligere har heddet Steen Vela og Steen Larsen, var i sine velmagtsdage som ejendomsmatador god for fire-fem milliarder kroner, har Berlingske tidligere skrevet.

Han var helt ukendt i den danske offentlighed, da han i 2005 begyndte at købe voldsomt op i Parken Sport & Entertainment. På et tidspunkt ejede han en tredjedel af aktierne i Parken.

Men i forbindelse med finanskrisen gik det galt for milliardæren. Ifølge Berlingske viste årsregnskabet for 2009, at Patrick De Velas holdingselskab havde tabt næsten 1,9 milliarder kroner.

Siden gik han også personligt konkurs.

Blandt kreditorerne var Forstædernes Bank og Roskilde Bank, der begge gik ned i forbindelse med finanskrisen.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet, der står for at overtage og afvikle kollapsede banker, har siden sagsøgt Patrick De Vela for godt 87 millioner kroner.

Men den tidligere rigmand er som sunket i jorden, og i midten af september blev en stævning indrykket i Statstidende:

"Sagsøgte, Patrick De Vela, tilpligtes til sagsøger, Finansiel Stabilitet, at betale kroner 87.153.916,35 med tillæg af procesrente fra den 25.09.2016, til betaling sker."

Det fremgår også, at det ikke har været muligt at forkynde stævningen for Patrick De Vela, hvis sidst kendte adresse er i Sydspanien.

Af notitsen fremgår, at Patrick De Vela har to uger til at melde sig, ellers vil retten dømme til fordel for Finansiel Stabilitet.

Og det er altså sket nu.

Finansiel Stabilitet valgte at sagsøge Patrick De Vela, da man ikke kunne få fat i ham.

- Det gjorde vi for at undgå, at kravet forældes. Dommen betyder, at det ikke sker, forklarer direktør i Finansiel Stabilitet Marianne Simonsen.