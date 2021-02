Falcks lyntest fanger otte smittede i danske lufthavne

Der er siden søndag blevet opdaget i alt otte smittetilfælde med coronavirus blandt personer, der er rejst ind i Danmark gennem Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn.

Det viser tal fra Falck, der udfører lyntest i lufthavnene på vegne af regionerne.

De smittede blev fundet iblandt 2867 prøver, der blev udført i Københavns Lufthavn, Billund Lufthavn og ved Søndermarkshallen i Rønne, hvor rejsende fra Sverige kan blive testet. I Rønne blev der ikke fundet nogen tilfælde af coronavirussmitte.

Det vides ikke, om de smittede med coronavirus var danskere, der rejste hjem til Danmark, eller om der var tale om udenlandske statsborgere.

Alle indrejsende ved danske grænser - lufthavne, havne og landegrænser - har siden søndag skullet tage en lyntest, når de ankommer. Det er Falck, der står for opgaven med at teste i de to lufthavne og i Rønne.

I en pressemeddelelse fra Justitsministeriet søndag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at tiltagene blandt andet var indført for at beskytte mod, at en række nye varianter af coronavirus kommer til landet.

Statens Serum Institut (SSI) anslog, at cirka hvert femte nye smittetilfælde med coronavirus i uge 4 var med den britiske virusvariant, B117.

- Den mere smitsomme virusvariant B117 spreder sig fortsat i vores samfund, og det er forventningen, at den vil være dominerende inden for de kommende uget, sagde Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Tirsdag aften skrev sundhedsministeren på Twitter, at der er bekræftet yderligere to tilfælde af den sydafrikanske virusvariant, således at der nu i alt har været syv smittede med varianten i Danmark.

- Der er fundet to nye smittetilfælde med den sydafrikanske mutation B1351 i Danmark. Det bringer os op på 7 tilfælde i alt, skriver han.