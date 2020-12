Falck vil åbne testcentre maksimalt en times kørsel væk

Det oplyser Falck i en pressemeddelelse, efter at regeringen og Danske Regioner fredag aften har indgået en aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtest for coronavirus. Enhver kan bestille en test, og den vil være gratis.

- Vi er rigtig glade for nu at blive en del af den samlede indsats med screening og smitteopsporing, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør i Falck, i meddelelsen.

Siden begyndelsen af november har Falck tilbudt antigentest mod betaling i 12 testcentre samt ved mobile testenheder, som kan rykke ud til virksomheder og uddannelser.

I øjeblikket kan Falck teste omkring 5000 om dagen.

Men 12 testcentre skal blive til 48 i den kommende tid, hvor selskabet har planer om at åbne yderligere 36 enheder for at når målet om de 50.000 daglige test.

- Vi arbejder på hurtigt at opskalere vores testkapacitet og ser frem til at hjælpe så mange borgere som muligt på testcentrene. Vi håber på forståelse, hvis der forekommer længere ventetid ude på teststationerne, siger Jakob Riis i meddelelsen.

Kapaciteten øges "hurtigst muligt", men det fremgår ikke af meddelelsen, hvornår Falck forventer at kunne teste 50.000 om dagen.

Målet er foruden bedre testkapacitet, at ingen i Danmark skal køre mere end en time for at nå hen til et teststed.

Det er allerede aftalt med Holbæk Kommunes borgmester, Christina Krzyrosiak, at der oprettes et testcenter i kommunen, der har været plaget af ventetider på op mod to uger for at få en test.

Fra mandag klokken 11 åbner en teststation derfor i Stadionhallen i Holbæk, hvor Falck har lejet sig ind.

Testene, der bliver udbudt af Falck, er antigentest - også blot kaldet hurtigtest. De kan giver svar 15-30 minutter, efter at prøven er taget ved en podning i næsen.

Resultatet er dog langtfra lige så sikkert som en PCR-test, som er den test, der bliver foretaget i de hvide telte og foretages ved en podning i halsen.

En hurtigtest skal ses som et supplement til PCR-test.

Har man symptomer, eller har man været i nær kontakt med en smittet, anbefaler sundhedsmyndighederne fortsat, at folk får taget en PCR-test, som bookes via hjemmesiden www.coronaprover.dk.