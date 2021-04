Falck politianmelder hjemmeside med falske svar på lyntest

Falck, der står for lyntest flere steder i landet, er i gang med at politianmelde en hjemmeside, hvor man kan få printet et falsk testresultat påsat Falcks logo.

På hjemmesiden kan man indtaste sit fulde navn og dato, samt hvorvidt testsvaret skal være negativt eller positivt. Derefter får man et print af testresultatet, der er underskrevet af læger fra Falck.

- Det er kommet til vores opmærksomhed, at der florerer falske dokumenter på covid-svar med vores logo på.

- Det er ikke noget, man skal spøge med. Vi skal tage det meget alvorligt med hensyn til den smittespredning, der kan opstå, hvis man går rundt og bruger et falsk dokument på en test, man ikke har fået taget.

- Derfor har vi valgt at politianmelde det site, hvor vores logo optræder, siger Lisbeth Nedergaard.

Politianmeldelsen kommer, samme dag som sundhed.dk har politianmeldt en hjemmeside for at vejlede om forfalskning af coronapas.

Der er umiddelbart ikke tale om den samme hjemmeside.

Falck oplyser, at man ikke er opmærksom på, hvor mange der kan have gjort brug af de falske test.

- Nej, vi ved ikke noget. Men det er vigtigt for os at gøre det her fuldstændig klart, at vi tager det her meget alvorligt.

- Vi tager vores opgave som supplement til beredskabet mod covidsmitte meget alvorligt, og derfor kan vi ikke sidde stiltiende og se, at der er nogen, som kører med falske dokumenter på en coronatest, siger Lisbeth Nedergaard.