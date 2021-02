Falck mister ambulancekørsel i Nordjylland - nyt selskab tager over

Fra april 2022 skal Falck ikke længere køre ambulancer i Region Nordjylland.

Fremover vil regionen selv stå for ambulancekørslen og patienttransporten i to ud af fire områder i regionen, mens virksomheden PreMed vil stå for de øvrige to.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

PreMed er et dansk selskab, der blev stiftet i 2018 af tidligere ansatte i Falck.

Det er ejet af finske 9Lives, der er den største ambulanceoperatør i Finland.

Den nye model for ambulancekørslen vil spare regionen for 26 millioner kroner om året.

Beslutningen er taget af et flertal i regionsrådet efter en udbudsrunde, hvor private selskaber har kunnet byde på opgaven.

Formand for Region Nordjylland Ulla Astman (S) peger på pris og erfaring hos ledelsen i PreMed som årsagen til, at selskabet har fået opgaven.

- Vi har haft et godt samarbejde om ambulancetjenesten, men efter en udbudsrunde har en ny aktør budt ind med en god pris og kompetencer, som gør, at valget er faldet på en løsning, hvor regionen driver ambulancerne i to ud af fire områder, og det nye selskab, PreMed, driver dem i de sidste to, siger hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Region Nordjylland kan regionen drive ambulancekørslen billigere i to af områderne i regionen, når man sammenligner med de tilbud, der var kommet i udbuddet.

Der er også andre regioner, som i det seneste år har overtaget dele af opgaven med at køre ambulancer.

Det gælder i Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens Region Sjælland har besluttet at gøre det fra 2024.

Region Nordjylland skal nu i gang med at ansætte nyt personale til at køre ambulancerne, og der skal også købes ambulancer. Det vil ske i løbet af 2021.