Falck lukker sine lyntestcentre fra februar

Falck tabte den nye udbudsrunde til de udbydere Carelink og SOS International, som fra februar bliver de to eneste virksomheder til at levere lyntest til danskerne på det offentliges regning.

- Det er vi kede af. Vi har været glade og stolte over at bidrage til testningen. Men vi har kunne se på de priser, der er budt ind, at vi slet ikke kunne være med, siger Jørgen Mieritz.

Derfor lukker redningskoncernens testcentre om 12 dage, når januar slutter. Det kan nemlig ikke svare sig at holde dem åbne, forklarer ambulancedirektøren.

- Hvorfor skulle folk gå ned og betale for en test, når de kan fortsat kan få dem gratis de næste tre måneder, siger Jørgen Mieritz.

Falck stopper dog ikke for al sin testning. Virksomheder kan fortsat få foretaget lyntest af Falck.

- Der tester vi mange i forvejen, hvilket vi fortsætter med. Og så tester vi også fortsat i nogle lufthavne, siger Jørgen Mieritz.

Falck var første virksomhed til at lave en aftale med staten om lyntest af danske borgere.

Fra 12. til 17. december var koncernen den eneste private udbyder af lyntest, som danskerne gratis kunne benytte, inden tre andre virksomheder også skrev under på en aftale, der løber frem til 31. januar.

Falck har siden da stået for klart størstedelen af testene.

Rekorden for flest lyntest på et døgn blev sat 30. december, da 90.761 borgere blev lyntestet. Her stod Falck for 52.073 af lyntestene.