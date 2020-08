Fakta: Mundbind bliver obligatorisk i offentlig transport

Kravet om mundbind eller visir gælder passagerer over 12 år. Her kan du læse om kravet:

Fra lørdag 22. august bliver det obligatorisk at bære mundbind eller visir i al kollektiv transport. Det sker for at stoppe spredningen af coronasmitte.

* Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir.

* Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

* Kravet om enten mundbind eller visir gælder også for medarbejderne, herunder buschauffører og billetkontrollører, når de er i kontakt med rejsende/kunder.

* Befinder medarbejderne sig i et aflukket rum, hvor passagerne ikke har adgang, for eksempel i førerrummet på et tog, er der ikke krav om at bære værnemidler.

* Rejsende skal bære mundbind på stationer med videre, og passagerer, der ikke lever op til kravet, vil blive afvist.

* Såfremt en passager skulle nægte at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.