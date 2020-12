Fagforeninger ser stor stigning i stress hos hjemsendte

Stress, ensomhed og i værste tilfælde depression er blandt de problemer, som hober sig op blandt medarbejdere på hjemmekontorerne.

En række af landets fagforeninger har oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser om stress og mistrivsel blandt hjemsendte medarbejdere.

Det skriver Politiken.

Fagforeningen DM, der tidligere hed Dansk Magisterforening, har de seneste fire måneder fået 53 procent flere henvendelser om stress fra deres medlemmer sammenlignet med samme periode sidste år.

Formand i DM Camilla Gregersen oplevede, at da en række ansatte blev sendt hjem i foråret på grund af coronavirusset, fandt mange det dejligt med den fleksibilitet og frihed, der kan være i at kunne arbejde hjemmefra.

- Vi kan bare konstatere, at hjemmearbejdet ikke er en dans på roser. Rigtig mange bliver stresset, og mange er ensomme. Det skal vi tage meget alvorligt og sørge for et ordentligt arbejdsmiljø, når så mange skal arbejde hjemmefra, siger hun til Ritzau.

Camilla Gregersen siger, at det for en del er blevet sværere at afgrænse arbejdstiden, fordi hjem og arbejde er samme sted.

- Vi holder heller ikke pauser som før, men arbejder ud i et. Den høje effektivitet kan man holde op i et stykke tid, men når det bliver i så lang tid, som vi ser nu, påvirker det det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, siger hun til Ritzau.

Tendensen om mistrivsel blandt hjemsendte medarbejdere genkender de hos ingeniørforeningen Ida, hos Djøf og HK Privat, skriver avisen.

Siden sommerferien har antallet af henvendelser til Djøf været 20 procent højere, når man sammenligner med samme periode sidste år. Fagforeningen frygter, at den psykiske mistrivsel bliver så stor, at folk bliver syge af det.

Henning Jørgensen er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Han påpeger, at forskning viser, at hjemmearbejde kan give store problemer på den lange bane.

- Arbejdsgiverne har helt åbenlyst et ansvar her i kraft af arbejdsmiljøloven. Man kan ikke bare sende medarbejderen hjem, og så skal de passe på sig selv. Det er ansvarspådragende, også ud over hvad arbejdsgiverne måske tror i dag siger han til Politiken.

Spørger man DM, bør arbejdsgiverne tale om psykisk mistrivsel med medarbejderne, og de bør også sørge for, at der bliver indlagt pauser, hvor folk kan komme ud og få lys og luft.

Slutteligt bør der ifølge Camilla Gregersen sikres socialt sammenhold mellem de ansatte trods afstanden samt god kontakt til ledelsen.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener ikke, at arbejdsgiverne har ansvaret for stigende mistrivsel under de nuværende forhold.

Det er ifølge DA nemlig ikke arbejdet, men derimod i højere grad den overordnede situation med manglende social kontakt til både kolleger, familie og venner, der presser folk.

Arbejdsgiverne skal sætte ind over for det, mener DA, men fuld trivsel kan først vende tilbage, når de ansatte er tilbage på arbejdspladsen, vurderer DA.