Fagforbund ser bølge af henvendelser om krænkelser

- Fra september sidste år til september i år havde vi 99 henvendelser.

- Men siden Sofie Linde (tv-vært, red.) trådte frem, har vi haft cirka en henvendelse om dagen, siger rådgivningschef Mette Knudsen fra fagforbundet Djøf.

Tidligere havde man en håndfuld henvendelser om året, typisk efter sæsonen for julefrokoster.

- For nogle år siden handlede henvendelserne ofte om noget, der var sket i forbindelse med en julefrokost.

- Men nu handler det typisk om situationer, der foregår hver dag på arbejdspladsen, siger Mette Knudsen.

Det er ifølge rådgivningschefen kvinder, der over en lang periode har været udsat for grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen.

Det er arbejdspladsens ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og at ingen ansatte bliver krænket.

Derfor går fagforbundet typisk til arbejdsgiveren og prøver at få løst problemet ad den vej.

Også HK Privat mærker et stigende antal henvendelser om krænkelser.

Tidligere lå antallet af sager typisk på én-to om året. Men siden januar 2019 har man registreret 20 sager om krænkelser.

- Det kan være henvendelser fra yngre eller nyansatte medarbejdere, der kan være i tvivl om, hvor meget man skal acceptere.

- Skal man for eksempel acceptere, at en chef kommer med lumre bemærkninger, når man har fået fri, eller sender en sms om, hvor sød man er, siger Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat.

- Det kan også være grovere sager, hvor folk bliver voldsomt chikaneret både verbalt og fysisk. Eller hver dag skal høre på sjofelheder og bemærkninger om den pågældendes krop, enten på positiv eller negativ vis.

- Nogle af sagerne er også reelle fysiske overgreb. Det kan være i form af enkelte berøringer, til man bliver trængt op i krog.

Næstformanden tror ikke, at der sker flere krænkelser nu end tidligere. Der er bare flere kvinder, der tør stå frem og fortælle om det.

- Kvinder er blevet mere bevidste om, at de ikke behøver at finde sig i det. Der er en ny tro på, at man har lov til at sige fra, siger hun.