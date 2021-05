Fagforbund: Folk med handicap og psykisk syge har fået det værre

Det specialiserede socialområde dækker over børn, unge, voksne og ældre med handicap og psykiske lidelser.

- Nogle af de borgere, der har det allerværst i vores samfund, får ikke den hjælp, de har krav på. Der er en kæmpe ulighed her, siger formand for Social- og sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann.

FOA kommer med undersøgelsen, op til at Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen tirsdag skal i gang med at forhandle om kommunernes budget for næste år.

I undersøgelsen svarer 64 procent af FOA's medlemmer med mere end fem års erfaring på området, at de borgere, de passer på døgninstitutioner, i botilbud og psykiatrien, har et større behov for støtte i dag end for fem år siden.

56 procent svarer, at de oplever, at borgerne får mindre hjælp end tidligere.

Ifølge Torben Hollmann kan man ikke entydigt placere ansvaret.

- Der ligger et ansvar ved kommunerne, men der ligger helt klart også et ansvar på statens bord, for det kræver desværre økonomi at få fikset, siger Torben Hollmann.

Kommunernes ansvar er ifølge Torben Hollmann at sikre ordentlig specialisering, og de skal være villige til at bruge de penge, det kræver at hjælpe en borger.

- Når en kommune har en borger, de ikke har et tilbud til, så bliver borgeren for eksempel sendt til København. Det er pivdyrt. Så når de skal spare, så hiver de borgeren hjem igen, selv om de ikke har et tilbud.

- Vi ville jo aldrig lade være med at sende en kræftpatient til Rigshospitalet, fordi han boede i Lolland Kommune, siger Torben Hollmann.

Det billede kan formanden i KL, Jacob Bundsgaard (S), ikke helt kende, men han går gerne i dialog med FOA.

At der skal flere penge til området, er han dog helt enig i.

- Det specialiserede socialområde er vores hovedprioritet i økonomiforhandlingerne.

- Vi har et brænde ønske om at løfte kvaliteten på det specialiserede socialområde og meget gerne bredt, siger han.