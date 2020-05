Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen (EL) anerkender, at hun burde have fået informationer om udledningen langt tidligere. (Arkivfoto).

Fagfolk skal se på beslutning om spildevand på vej ud i Øresund

Teknik- og miljøudvalget i København er enige om at få et kommissorium til at undersøge spildevandsbeslutning.