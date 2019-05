Fagboss kalder senioraftale for uværdig og hovsaløsning

- Nedslidte skal stadig stå med hatten i hånden. Det er uværdigt. Aftalen om seniorpension er langtfra den fulde og dækkende løsning, som regeringen, DF og De Radikale ellers havde stillet os i udsigt.

- Jeg er skuffet over, at regeringen, DF og De Radikale laver en hovsaaftale, der ikke løser de problemer, de selv har skabt, da de forringede efterlønnen markant, siger Risgaard i skriftlig kommentar.

Den nye aftale betyder, at hvis en borger maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen efter lang tid på arbejdsmarkedet, så kan vedkommende få ret til tidligere pension. Man skal have arbejdet i 20-25 år.

Man kan få adgang til ordningen seks år før pensionsalderen. I dag er det fem år.

Heller ikke hos formanden for Socialpædagogernes Landsforbund, Benny Andersen, er der stor begejstring at spore. Han kalder aftalen ufærdig, et blufnummer og en joke.

- Vi efterlyser en obligatorisk ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år.

- Man skal ikke være så syg, at man helt har mistet sin arbejdsevne, før man får mulighed for at trække sig tilbage efter mange års slid, siger han i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad ser derimod flere positive elementer i aftalen. Foreningen har længe ønsket, at seniorpensionen rummer flere af de ældre, og det kommer den nye ordning i mål med, mener direktøren.

Han mener dog, at det er i overkanten, at grænsen for tidlig pension vurderes efter, om man kan arbejde to dage om ugen.

- Samtidig er det ærgerligt, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til seneste job uanset branche og ikke hele arbejdsmarkedet. Vi risikerer at trække mange, der stadig kan bidrage, ud af arbejdsmarkedet, siger Jacob Holbraad i en pressemeddelelse.

Ordningen ventes fuldt indfaset i 2025, og aftaleparterne vurderer, at 17.150 personer på det tidspunkt vil være en del af seniorpensionen.