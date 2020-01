Fagbevægelsen vender sig mod regeringen i strid om dagpenge

Det sker efter, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har forholdt sig til et krav fra tre store fagforbund om at standse udhulingen af dagpengene,

- At ændre på kompensationsgraden er ikke noget, som regeringen på nuværende tidspunkt prioriterer, skriver beskæftigelsesministeren i en mail til Politiken.

Afvisningen vækker vrede i landets tre største fagforeninger.

En socialdemokratisk regering med en statsminister og en beskæftigelsesminister, der begge tidligere har beklaget forringelser af dagpengesystemet, bør have en genopretning på dagsordenen, lyder det.

I 3F kalder forbundsformand Per Christensen det en "katastrofe". Han mener, at regeringen vender det blinde øje til, at dagpengene år for år mister værdi.

Mona Striib, forbundsformand i FOA, er enig.

- Jeg forventer, at regeringen kommer på bedre tanker og får indkaldt parterne til en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at vi fortsat har et godt og velunderbygget system, som fungerer, og som der er opbakning til, siger hun til Ritzau.

I HK vil forbundsformand Kim Simonsen bringe dagpenge op ved enhver given lejlighed.

- Den nye socialdemokratiske regering inklusive Peter Hummelgaard er gået til valg på at nedbringe uligheden og sørge for at hjælpe de svageste i samfundet. Og nogle af de svageste er dagpengemodtagere, siger han.

I 2018 beregnede Det Økonomiske Råd, at dagpengesatsen i 1980 udgjorde 63 procent af gennemsnitslønnen i industrien. I 2025 vil satsen udgøre 44 procent.

Udhulingen sker, fordi dagpengesatsen ikke bliver reguleret på samme måde som lønnen.