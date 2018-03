Fagbevægelsen og S fortsætter årtier lang skilsmisse

Nu er Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ikke engang velkommen til at tale på arbejdernes internationale kampdag i sin egen kreds i Aalborg.

- Der er overhovedet ingen grund til, at nogen socialdemokratiske politikere skal tale til vores medlemmer, siger Allan Busk, formand for 3F i Aalborg, til Ritzau.

Denne gang er antipatien udløst af, at Socialdemokratiet ikke støtter de offentligt ansatte i den potentielt snarlige storkonflikt. Men splittelsen mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet er startet for længe siden.

- Frem til begyndelsen 1990'erne var arbejderbevægelsen en enhed. Men herfra har forholdet udviklet sig i en meget kølig retning.

- Fagbevægelsen er meget mindre en partipolitisk forankret organisation og er blevet bevægelse, der er mest optaget af at skaffe sig politisk indflydelse og fastholde medlemmer.

- Både under Nyrup og ikke mindst under Helle Thorning - Bjarne Corydon periode var der store sammenstød, siger politisk kommentator Hans Engell.

Daværende statsminister Helle Thorning måtte endda lide den tort at blive piftet ud under sin tale 1. maj, efter at hendes regering havde lockoutet lærerne i 2013.

- For fagbevægelsen handler det om, at der har været så lange perioder med borgerlige regeringer, at man har måttet søge indflydelse der.

- For Socialdemokratiet handler det om, at den yngre generation slet ikke har en forankringen i fagbevægelsen. Glem ikke, at stort set hele den nuværende socialdemokratiske ledelse er akademikere, siger Hans Engell.

Han ser heller ingen potentiel genfunden kærlighed mellem de to organisationer.

Konsolidering af fagbevægelsen vil betyde, at den bliver en mere rendyrket, apolitisk interesseorganisation, og Socialdemokratiet vil være et bredere lønmodtagerparti.

- Forholdet mellem dem er blevet meget køligere. Og på den lange strækning er de ikke så forbundne, som de har været, og glider i hver sin retning.

- Jeg har talt med socialdemokrater de seneste år, der siger, at fagbevægelsen mere er en klods om benet end noget, der fremmer deres politiske sag, siger Hans Engell.