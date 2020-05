Klimaminister Dan Jørgensen (S) siger til fagbevægelsens forslag om en CO2-afgift, at regeringen vil "se på skatte- og afgiftssystemet i forbindelse med den grønne omstilling". Det siger han i et skriftligt svar til Politiken. (Arkivfoto)

Fagbevægelse vil have afgifter på CO2 og fly

Det er ikke mange dage siden, at regeringen begyndte de indledende forhandlinger om en klimaplan med Folketingets partier.

Nu melder en samlet fagbevægelse sig for første gang på banen med et udspil til at bekæmpe klimaforandringer. Og det gør den med ønske om at en klimaskat og afgifter på fly.

Det skriver Politiken.

Spørger man Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, er der ingen vej udenom.

- Det er utopi at tro, at der ikke skal være klimaafgifter. Den grønne omstilling kommer til at koste noget for os alle sammen, siger hun til Politiken.

En klimaskat - også kaldet CO2-afgifter - gør varer, der belaster klimaet, dyrere, så incitamentet til at købe dem bliver mindre.

Fagbevægelsens Hovedorganisation foreslår at nedsætte en kommission, der skal udarbejde konkrete bud på CO2-afgifter, der ikke øger uligheden, og som samtidig ikke fører til, at produktion flytter til udlandet.

Afgifterne skal være indført i 2025, og for at det kan lade sig gøre, skal kommissionen være færdig med sit arbejde om to år, mener Lizette Risgaard, som efterspørger, at der indgås aftaler snart.

Forslaget om en klimaskat ligger på linje med det, som Klimarådet, de økonomiske vismænd og flere organisationer tidligere har foreslået.

Ud over CO2-afgifter ønsker fagbevægelsen ligeledes, at der lægges afgifter på fly. Det må gerne ske på den korte bane, siger hun til avisen.

I Radikale Venstre er klimaordfører Ruben Kidde begejstret for FH's udmelding. En CO2-afgift er nemlig omdrejningspunktet i partiets klimaplan.

- Jeg synes, det er enormt positivt, at fagbevægelsen også melder sig ind i klimakampen med så stærkt et budskab om, at CO2-afgifter er den billigste og mest effektive måde at realisere den grønne omstilling.

- Og at det også er i det arbejdende folks interesse i Danmark, at den grønne omstilling skal gøres så billigt som muligt, siger han til Ritzau.

I et skriftligt svar til Politiken siger klimaminister Dan Jørgensen (S), at regeringen vil "se på skatte- og afgiftssystemet i forbindelse med den grønne omstilling". Han specificerer ikke hvornår.

Men en flyskat kommer ikke nu, siger han med henvisning til at luftfartsbranchen er "i knæ".