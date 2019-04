Færrest børn bliver vaccineret mod mæslinger på friskoler

Det skriver Politiken.

Dermed er det for første gang muligt at se, hvor mange elever på hver eneste skole i landet der har fået beskyttelse mod en af verdens mest smitsomme sygdomme.

- Jeg håber virkelig, at de forældre ved, hvilken fare de udsætter både deres egne, men også andres børn for. Man kan se, at ideologiske holdninger vægter højere end børns sikkerhed og sundhed, og det har jeg det meget svært med, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Politiken.

Ifølge sundhedsministeren skyldes det ren forglemmelse, at en del af skoleeleverne ikke er vaccinerede. Derfor glæder hun sig over, at det nu er muligt at kontakte forældrene digitalt, når børnene kan få børnevaccinerne.

Samtidig kan sundhedsplejersker og kommunerne med den nye opgørelse udpege skoler med et særligt "dialog- og oplysningsbehov".

Blandt de otte skoler i Danmark med den laveste tilslutning til mæslingevaccinen, og hvor 35-50 procent af eleverne er uvaccinerede, er der fem Rudolf Steiner-skoler.

- Hos os har vi mange forældre, der har taget stilling til både et skolevalg og et pædagogisk valg. Vi har ikke undersøgt det, men jeg kunne godt forestille mig, at forældrene også har truffet valg om børnenes sundhed, siger Christina Vilhelmsen, der er sekretariatschef i Sammenslutningen af Steiner Skoler i Danmark, til Politiken.