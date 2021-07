Færre vil læse til sygeplejerske og pædagog

Mandag klokken 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse.

Det skal dog ses i forhold til, at ansøgertallet var rekordhøjt i 2020.

- Sidste år var et særligt år, hvor corona-situationen betød, at der var ekstraordinært mange ansøgere. Men selv om der i år er tale om et meget lille fald i antallet af ansøgere, så er det stadig godt, at så mange har lyst til at tage en videregående uddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en skriftlig kommentar.

Pædagoguddannelsen er den mest søgte som førsteprioritet. Derefter følger sygeplejerskeuddannelsen og medicinstudiet.

De to førstnævnte oplever trods placeringen en tilbagegang i ansøgninger. Det samme gælder socialrådgiver- og læreruddannelsen.

Pædagoguddannelsen har i år fået 266 færre ansøgninger end sidste år. Og det er bekymrende, siger Elisa Rimpler, formand for pædagogernes fagforening BUPL.

- Det er dybt bekymrende. Vi står i en krise med pædagogmangel over hele landet.

- Vi ved, at der mangler 14.000 pædagoger, når vi kigger ti år frem, siger hun.

Dansk Industri ser med uro på ansøgertallet til læreruddannelsen, der har en tilbagegang på tre procent.

- Det er allerede nu svært for nogle skoler at få besat de ledige stillinger. Vi får brug for at uddanne flere lærere, hvis vi skal skabe en folkeskole, hvor flere elever trives og får det nødvendige faglige afsæt til videre uddannelse, siger underdirektør Mette Fjord Sørensen i en pressemeddelelse.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en plan for udflytning af uddannelsespladser. 60 procent af pladserne på de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejersker, pædagog, socialrådgiver og lærere, skal ifølge planen ligge udenfor de største byer.

Men et kig på ansøgerne hos VIA University College, som udbyder professionsbacheloruddannelser i Midtjylland, viser, at de unge foretrækker byerne.

På læreruddannelsen er der i Midtjylland således sket en nedgang i alle byer udenfor Aarhus.

Mens eksempelvis Nørre Nissum oplever en tilbagegang i ansøgere på 27 procent og Skive en ditto på 29 procent, får Aarhus 7,2 procent flere førsteprioritets-ansøgninger sammenlignet med sidste år.

- Vi har under de politiske forhandlinger forsøgt at råbe politikerne op med det faktum, at vi ikke mangler studiepladser i de mindre campusbyer - vi mangler studerende. Og det bekræfter ansøgertallene desværre igen i år, siger Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College i en pressemeddelelse.

Størstedelen af de unge søger fortsat ind på en universitetsuddannelse. De samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser trækker flest.

En af de mest populære er handelsuddannelsen international business på Copenhagen Business School (CBS), der i år oplever en fremgang på hele 24 procent.

Sidste år var det tilmed den uddannelse, der har den højeste adgangskvotient med et snit på 11,3.