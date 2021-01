Færre vacciner lukker hovedstadens vaccinationscentre

Fire vaccinationscentre i hovedstaden er lukket denne uge, skriver Politiken. Åbningen af to nye er udskudt.

Fire vaccinationscentre i hovedstaden er lukkede denne uge, og åbningen af to nye i Hillerød og Ishøj er udskudt.

Det er ifølge Politiken en konsekvens af, at leveringen af coronavacciner fra Pfizer/BioNTech denne uge er halveret.

I Danmark kan man booke tid online til vaccinering, når man er indkaldt via en besked i ens e-Boks eller med brev.

Men nu er der ingen tider lagt ud på vacciner.dk, hvor man booker tiden. Det siger Jonas Egebart til Politiken.

Han er formand for regions taskforce for vaccination og lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital.

Først næste måned forventes der at være et overblik over hvornår der igen kan tilbydes nye tider til vaccination.

- De, der har fået en tid skal holde fast i den tid og møde op, siger han til avisen.

Han siger, at borgere, der har fået et brev, men ikke har nået at booke en tid, er først i prioriteringsrækken, når der åbnes igen.

Grunden til, at Danmark kun får halvt så mange doser som lovet, er, at Pfizers fabrik i Puurs, Belgien, skal opgraderes.

Det skal sikre, at der kan produceres flere doser i år. På den korte bane betyder det en midlertidig nedgang i leveringerne.

For Region Hovedstaden betyder det, at der kommer omkring 10.000 doser i denne uge. Der var ventet over 20.000 doser.

De går primært til plejehjemmene, hvor beboerne i weekenden begyndte at få det andet og sidste stik af vaccinen.

Herefter tror Jonas Egebart, at leverancen er brugt op, siger han til avisen. Han siger, det er svært at vurdere, hvad de mindre leveringer kommer til at betyde for vaccinationsplanen.

Formanden for hovedstadens vaccinationstaskforce tror dog, at vi er "godt med" ved udgangen af juni.

Sundhedsstyrelsen har tidligere vurderet, at den danske befolkning 27. juni kan være færdigvaccineret.

Planen bygger på, at flere vacciner godkendes. I øjeblikket kun vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna fået grønt lys.