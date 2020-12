Færre rejste ind og ud af København efter restriktioner

Helt præcist var der den 9. december i gennemsnit 19 procent færre rejser ind, ud og på tværs af de 38 kommuner sammenlignet med onsdagen forinden den 2. december.

9. december var første dag restriktionerne trådte restriktioner i kraft.

De 38 kommuner, der var tale om, var hele Region Hovedstaden - minus Bornholm - samt Greve, Solrød, Faxe, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse og Vordingborg Kommune.

Derudover blev også Aarhus og Odense Kommune beordret delvist nedlukket.

Ifølge Senior Produktchef for Data Innovation hos 3 Jeppe Waidtsløw, er tallene et tydeligt udtryk for, at restriktioner har virket, når man snakker om danskernes mobilitet.

- Man kan tydeligt se effekten af de restriktionerne der kom 9. december.

- Hvis vi kigger på mobilitet fra hele Danmark, så kan vi se, at faldet kun er ni procent, siger han.

Endnu mere tydeligt bliver det, hvis man dykker ned i mobiliteten i de enkelte sjællandske kommuner, forklarer han.

Her kan man se at mobiliteten alene i for eksempel Københavns Kommune faldt med over 20 procent.

- Omvendt var mobiliteten tæt på uændret for Stevns, Næstved, Ringsted og Odsherred Kommune, hvilket giver god mening, da disse kommuner ikke var omfattet af restriktionerne i første omgang, siger Jeppe Waidtsløw.

Han kalder faldet ekstraordinært ud fra et "normalt" synspunkt, men har dog set et større rejsefald tidligere på året.

I november viste data fra 3 nemlig, at rejser mellem de syv nordjyske minkkommuner faldt med 44 procent over en uge.

Jeppe Waidtsløw understreger, at dataet 3 indsamler fra sine master er anonymiseret.

Det indeholder derfor ingen oplysninger, som hverken direkte eller indirekte, kan identificerer et konkret individ.