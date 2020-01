Omtrent én ud af 30 danske soldater og administrativt ansatte i Forsvarsministeriet oplever, at der er en kønskrænkende kultur på deres arbejdsplads. Her ses soldater fra Trænregimentet i Aalborg på flagdagen i Aalborg, 5. september 2019. (Arkivfoto)

Færre krænkelser i Forsvaret end frygtet

I ny rapport svarer 3,4 procent af de ansatte under Forsvarsministeriet, at de oplever en kønskrænkende kultur. Det er færre, end forsvarstoppen havde frygtet.

Flere medier har beskrevet enkeltsager, hvor kvindelige soldater har fået at vide, at de havde "små patter", er blevet kaldt "skinkefisse" eller på anden vis har været udsat for kønsrelateret chikane.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her