Færre hjem får besøg af indbrudstyve i coronatiden

Indbrudstyves arbejdsvilkår har været væsentligt forringet, siden store dele af Danmark i marts blev lukket ned.

Børn og unge har fået undervisning og lavet skoleopgaver derhjemme, ligesom mange voksne har klaret arbejdsdagen fra hjemmeadressen.

Antallet af anmeldte indbrud i beboelser er faldet i de første tre måneder af 2020. Det kan hænge sammen med nedlukningen af skoler og arbejdspladser i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Det skriver Danmarks Statistik i en opgørelse over anmeldte forbrydelser.

I årets første kvartal blev der anmeldt 5535 indbrud i beboelser - svarende til et fald på 3,6 procent i forhold til det foregående kvartal.

På sin hjemmeside skriver Danmarks Statistik:

- Det lave antal af anmeldte indbrud i beboelser hænger muligvis sammen med, at det er blevet sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når folk holder sig hjemme efter nedlukningen af Danmark som følge af Covid-19.

Covid-19 er sygdommen, man kan udvikle, hvis man smittes med coronavirus.

Antallet af indbrud i private hjem er på det laveste niveau siden 1995.

Også antallet af anmeldte voldsforbrydelser har været faldende i de første tre måneder af 2020, oplyser Danmarks Statistik.

I årets første kvartal blev der anmeldt 6791 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Sammenlignet med forrige kvartal er det et fald på 7,2 procent.