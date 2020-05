En del kvinder kan have troet, at deres tid til brystkræftscreening var aflyst på grund af corona, og derfor er de blevet væk. Sådan lyder det fra flere regioner, der dog regner med, at en del af kvinderne vil gennemføre undersøgelsen på et andet tidspunkt.

Færre går til screening for brystkræft

Fra samtlige regioner lyder det, at færre er mødt op til screening for brystkræft under coronakrisen. Kræftens Bekæmpelse frygter, at flere falder fra på sigt.

Danske kvinder mellem 50 og 69 år inviteres fortsat til undersøgelse for brystkræft, selv om sundhedsvæsnet har måttet omstille sig for at håndtere coronavirusset.

