Færre end 400 smittede er fundet på 21 timer

På grund af tekniske problemer dækker opgørelsen kun over 21 timer mod normalt 24 timer.

Det betyder, at dagens tal vurderes at være underestimerede. Søndag ventes tallene at være overestimerede.

I opgørelsen indgår dog 167.567 test. Kun to gange er der på et helt døgn kommet svar på flere test.

Det svarer til, at 0,24 procent af dem har været positive. Tallet, der også kendes som positivprocenten, er det laveste i tæt på tre uger.

Lørdag morgen lå der 211 med covid-19 på de danske hospitaler. Det er fire færre end fredag.

Det er sket 24 nyindlæggelser af smittede. Når antallet af indlagte falder, skyldes det, at patienter også er blevet udskrevet.

Lørdag morgen lå 33 af de indlagte på intensivafdelinger, og 21 var tilkoblet en respirator. Fredag var tallene 31 og 21.

Der er i de 21 timer, opgørelsen dækker over, ikke registreret dødsfald blandt smittede med covid-19.

Opgørelsen dækker over de PCR-test, der er foretaget i det offentlige og på sygehuse i hele landet.

Der blev fredag også foretaget 70.553 antigentest - også kendt som lyntest - hos private udbydere. 189 lyntest var positive.

Det er uvist, hvor stort et overlap der er mellem personer, der både får taget en positiv lyntest og PCR-test. Derfor kan man ikke lægge tallene sammen.