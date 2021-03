Artiklen: Færre dræbte i trafikken under coronanedlukning i januar

Antallet af trafikulykker og -dræbte var i januar i år langt under niveauet for samme måned de foregående år.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Det er Vejdirektoratet, der indsamler ulykkestallene.

I januar sidste år mistede 18 personer livet i trafikken, mens tallet i år er nede på fem trafikdræbte i årets første måned.

I 2019 mistede 12 personer livet i trafikken i januar.

- Det lave tal skyldes nok til dels den delvise coronanedlukning af samfundet, og det er positivt, at den ekstra plads på vejene ikke ser ud til at have give flere ulykker med høj fart, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Han understreger, at der stadig skal være fokus på at forbedre sikkerheden i trafikken.

Trafikoptællingerne fra januar viser, at trafikken med personbiler på vejene lå 31 procent under niveauet for samme periode sidste år.

Der har i januar været i alt 856 trafikulykker, hvilket er 316 færre end i januar sidste år.

I årets første måned kom 134 til skade i en trafikulykke, mens tallet var 234 i januar sidste år. I 2019 var tallet endnu højere, da 248 kom til skade ved ulykker i trafikken.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at 2020 blev det historisk mest sikre år på vejene.

155 personer mistede livet på veje og cykelstier hele sidste år, hvilket er det laveste, siden man begyndte at føre statistik i 1930.

Når årtiet går på hæld, skal antallet af dræbte og tilskadekomne på de danske veje som minimum være halveret.

Sådan lyder målsætningen i en handlingsplan, som Færdselssikkerhedskommissionen fremlagde i slutningen af sidste år.

Senest i 2030 skal antallet af dræbte bringes ned på 90 årligt, mens ikke flere end 900 personer må komme alvorligt til skade i ulykker, der er registreret af politiet.