Færre doser får region til at pause vaccination af nye grupper

Derfor sætter regionen den videre udrulning af vaccinationsplanerne for nye grupper på pause. Den genoptages, når der er mere klarhed om de fremtidige leverancer af vacciner.

- Det betyder, at de resterende vaccinedoser i Region Nordjylland indtil videre reserveres til de borgere og personale, der skal have deres andet stik og dermed bliver færdigvaccineret, hedder det i pressemeddelelsen.

Det kræver to skud af vaccinen fra Pfizer/BioNTech for at opnå fuld effekt.

Pfizer oplyste fredag, at selskabet leverer færre vacciner denne uge, fordi det skal opgradere sin fabrik i Puurs, Belgien.

Pfizer/BioNTech har meddelt, at man fra 25. januar igen vil levere det antal doser af vaccinen som tidligere lovet.

Der er flere grupper i Region Nordjylland, der skulle have haft første vaccinestik i denne uge, som på grund af uklarheden om vacciner må vente.

Det omfatter en mindre gruppe hospitalsansatte og kommunale plejehjemspersoner. Derudover påvirker det borgere i særlig risiko og en række sociale tilbud.

- Når der er en afklaring om de kommende ugers leverancer, så aktiveres planen for disse grupper selvfølgelig straks igen, oplyser regionen i pressemeddelelsen.

Ifølge leveringsplanen fra Pfizer skulle Danmark i denne uge modtage 59.475 doser covid-19-vaccine.

Det er endnu uklart, hvor mange færre doser der vil blive leveret i denne uge på landsplan. Men i Nordjylland er antallet altså halveret. Regionen sætter ikke et nøjagtigt tal på.

Foruden vaccinen fra Pfizer/BioNTech er en coronavaccine fra Moderna også i brug i Danmark. Den blev dog godkendt til brug senere og er ikke udrullet i Danmark samme omfang som Pfizer-vaccinen.