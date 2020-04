Færre coronasyge er indlagt i Danmark: Dødstal stiger til 384

Det er ikke sikkert, at coronavirusset er den direkte årsag til, at de har mistet livet. Alle, der dør inden for 60 dage efter at være testet positiv for coronavirus, tæller med i statistikken.

221 af de, der er afgået ved døden, boede i Region Hovedstaden. Det er også her, at der er registreret absolut flest smittetilfælde - også når der tages hensyn til befolkningstallet i regionen.

Region Sjælland har med 68 næstflest coronadødsfald, derefter kommer Midtjylland med 53.

I Syddanmark er der bekræftet 24 coronadødsfald, mens der i Nordjylland er færrest coronasmittede, som har mistet livet. 18 der er døde.

Antallet af indlagte falder onsdag med 11 til 324. 80 af dem er så dårlige, at de er indlagt på intensiv, heraf er 68 i respirator. Tirsdag var 81 på intensiv, hvoraf 72 var i respirator.

Onsdag morgen viste tal fra SSI, at i alt 7912 er bekræftet smittet med coronavirusset i Danmark.

Da det ikke er alle, der har udvist symptomer på smitte, som er blevet testet, har SSI tidligere vurderet, at det reelle smittetal er 30-70 gange højere.

På et pressemøde mandag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at fremover skal alle med symptomer testes for coronavirus. Det har længe været efterspurgt, og nu er kapaciteten til det, sagde ministeren.

Onsdag morgen viste tal fra SSI, at knap 8000 det seneste døgn har fået testsvar på en prøve, de har fået taget for coronavirus. Det er det højeste antal på en dag under coronaepidemien i Danmark.

Over 5000 af dem, der er blevet bekræftet smittet med coronavirusset, har ikke længere infektionen i kroppen. 5087 har overstået infektionen, viser tal fra SSI.

Infektionen med sygdommen Covid-19, som man får af coronavirusset, registreres som overstået, hvis man ikke er enten død eller indlagt, 14 dage efter at man er blevet testet positiv for virusset.

På verdensplan er der over 2,5 millioner bekræftede smittetilfælde. Omkring en tredjedel af dem er i USA.

178.000 coronasmittede i verden er registreret døde. Knap 700.000 er kommet sig efter infektionen, fremgår det af en optælling fra Johns Hopkins University.