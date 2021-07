Færre ansøgere: Pædagogformand efterlyser national rekrutteringsplan

Uddannelsen er stadig Danmarks mest søgte, men sammenlignet med sidste år er der 266 færre, der har søgt uddannelsen.

- Vi ved, at der mangler 14.000 pædagoger, når vi kigger ti år frem, siger hun.

Hun mener, at der er behov for en national rekrutteringsplan, der kan sørge for, at flere søger ind på studiet.

- Man skal inddrage alle relevante parter, så vi kan se hinanden i øjnene og finde de løsninger, der skal til, siger hun.

Elisa Rimpler mener, at det blandt andet er en stærkere uddannelse og bedre arbejdsvilkår til færdiguddannede pædagoger, der skal få flere til at vælge at blive pædagog.

Det er ikke kun pædagoguddannelsen, der har fået færre ansøgere i år.

Flere af de klassiske velfærdsuddannelser som pædagog-, jordemoder-, socialrådgiver- og folkeskolelæreruddannelsen oplever et fald i antal ansøgere i 2021.

Og det bekymrer Camilla Wang, der er næstformand hos Danske Professionshøjskoler og rektor på Professionsskolen Absalon.

- Årets fald er en del af en længere tendens, vi har set i flere år, fortæller hun.

Hun mener i lighed med Elisa Rimpler, at der fra politisk hånd skal laves en rekrutteringsplan for uddannelserne.

- Noget af det, vi skal have kigget på, er, hvordan vi gør de her job mere attraktive. Når man vælger en af disse uddannelser, så er det jobbet, man vælger, og uddannelsen er gennemgangsleddet til jobbet.

Hun mener desuden, at der på ungdomsuddannelserne bør være mere fokus på at vække interessen for fagene, at man bør investere i flere undervisningstimer på uddannelserne og sørge for, at praktikforløbene på uddannelserne bliver bedre.