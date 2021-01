Færre Pfizer-doser betyder langsommere nedgang i dødsfald

Derfor er nedgangen i vacciner problematisk, i forhold til hvor lang tid der går, før man kan se en nedgang i antallet af dødsfald.

Det vurderer Lone Simonsen, der er professor i epidemiologi og pandemiforsker ved Roskilde Universitet.

- Det kommer umiddelbart til at betyde, at der går længere tid, før vi får beskyttet de ældste i Danmark, som er dem, der har den største risiko for at dø af den her sygdom.

- Det er kritisk, fordi vi er i ræs med den nye variant, som vil overtage i slutningen af februar. Så det gælder om at få de ældre beskyttet, siger hun.

Ifølge Statens Serum Institut vil der mere konkret være en nedgang i antallet af leverede doser på 85.000-100.000 i første kvartal.

Det svarer til, at cirka 42.000-50.000 færre personer kan blive vaccineret med de to krævede doser i årets første måneder.

Lone Simonsen påpeger, at den midlertidige nedgang i vacciner ikke vil påvirke den nuværende udvikling i epidemien.

- Det vil ikke få betydning for smittespredningen, for det er ikke de ældre, der spreder smitten. Det er de unge og de midaldrende, der står for det meste af smitten, og det ændrer sig ikke, før vi når til at vaccinere i den aldersgruppe.

- Den del af planen går først i gang til april, når vi får mange flere doser, og dét vil få en betydning for smittespredningen og smittetallet, siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsens foreløbige vaccinekalender ventes der at komme cirka 800.000 doser til landet om ugen fra april.

Selv om smittetallene falder, og epidemien er aftagende, bør restriktionerne ikke lempes, mener Lone Simonsen.

Det skyldes den nye og mere smitsomme variant B117.

- Hvis varianten kommer ud af kontrol, kan den nå at smitte de ældre, før de får deres vaccine. Så det gælder om at passe på de gamle og holde fast, selv om smittetallene ser fine ud, siger hun.

Lone Simonsen vurderer ikke, at forsinkelsen vil få betydning for den samlede vaccineplan.

- Det ser ud til, at der er tale om en forsinkelse, som vi kan indhente, og så kan vi formentlig overgå til den normale plan bagefter.