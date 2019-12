Statsminister Mette Frederiksen (S) og Færøernes Lagmand Bárður á Steig Nielsen er pludselig blevet del af en storpolitisk konflikt om, hvordan Kina prøver at vinde en kontrakt for Huawei om at udrulle 5G-net på Færøerne.

Færøsk mobildata er pludselig storpolitik

Ifølge Berlingske truer den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, i klippet den færøske lagmand, Bárdur Nielsen, med, at hvis ikke Færoya Tele vælger kinesiske Huawei til at udrulle 5G-mobildata, så kan Færøerne glemme at få en handelsaftale med verdens mest folkerige land.

