Færøsk lagmand vil tale styrket rigsfællesskab med Mette F.

Bárður à Steig Nielsen fra det borgerlige Sambandsparti mener, at der skal gøres op med den konfrontationspolitik, som blev ført af det forgangne landsstyre (svarende til regering, red.).

- Det var, som om alt hvad der kom af velmenende initiativer fra Danmark, det sagde man nej til - bare fordi det var dansk. Man førte en konfrontationskurs.

- Men en sådan forskruet nationalistisk opfattelse gør vi op med nu. Vi skal styrke og udvikle rigsfællesskabet og blandt andet skabe bedre og nemmere forhold for vores færøske medborgere i Danmark, herunder studerende og pensionister, siger Bárður à Steig Nielsen.

Posten som øverste politiske leder overtog Bárður à Steig Nielsen efter lagtingsvalget (svarende til folketingsvalg, red.) for godt to måneder siden.

Han vil under Mette Frederiksens besøg også diskutere mulighederne for, at færinger kan få dansk cpr-nummer.

Bárður à Steig Nielsen agter også at tale med statsministeren om mulighederne for, at Færøerne kan få øgede beføjelser, når det gælder færøsk udenrigspolitik.

Færøerne ønsker selv forhandlingsretten med andre lande, når det gælder rent færøske forhold.

Ved åbningstalen i Folketinget i starten af oktober sagde Mette Frederiksen, at samarbejdet i rigsfællesskabet skal styrkes.

Det store oppositionsparti - uafhængighedspartiet Tjódveldi - kritiserer, at Mette Frederiksens besøg indebærer en drøftelse med lagmand Bárður à Steig Nielsen om at udvide og styrke rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

- Vi ser dette her som et forsøg på at dyrke det såkaldte rigsfællesskab. Men der kommer ikke til at ske nogen udvikling for os her på Færøerne, før vi bliver et selvstændigt land, siger formand for Tjóðveldi Høgni Hoydal.

Han langer samtidig ud efter lagmand Bárður à Steig Nielsen, der altså ønsker et tæt forhold mellem Danmark og Færøerne.

- Lagmanden forsøger at udnytte Mette Frederiksens besøg til en politisk agenda for rigsfællesskabet, lyder kritikken fra Høgni Hoydal.

Statsministeren gæstede Grønland i august, og ved besøget på Færøerne skal hun foruden møder med lagmanden blandt andet se nærmere på vind- og vandkraft, gæste det lokale gymnasium i Vestmanna samt aflægge besøg i skibsværftet Mest og Lagtinget i Torshavn.

Mette Frederiksen rejser til Danmark igen fredag.