Færøerne dropper Jerusalem - åbner repræsentation i Tel Aviv

Beslutningen er offentliggjort, efter at Jenis af Rana onsdag holdt møde med både Israels ambassadør i Danmark, Benny Dagan, og USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, der var på besøg i København.

- Både på Færøerne og i Danmark er der politisk modstand imod at lægge repræsentationen i Jerusalem, og jeg vil ikke miste muligheden for at oprette en repræsentation med at fastholde ønsket om Jerusalem, siger Jenis av Rana til nyhedsportalen in.fo.

- Derfor bliver det i Tel Aviv. Så kan det være, at vi senere kan flytte den til Jerusalem, tilføjer han.

Centerpartiet, som kan sammenlignes med Kristendemokraterne i Danmark, har haft et ønske om, at Færøernes repræsentation skulle lægges i Jerusalem.

I koalitionsaftalen, hvor også Sambandspartiet og Folkeflokken er med, er de tre partier blevet enige om, at en repræsentation skal ligge i Israel. Men det er ikke nærmere specificeret præcis hvorhenne.