Færdselsuheld spærrer for trafik i Vojens

En lastbil har ramt en personbil i et færdselsuheld i Vojens. To ambulancer er kørt fra stedet.

Der er mandag eftermiddag sket et færdselsuheld i Vojens i krydset mellem Østergade og Ribevej, hvor en lastbil har ramt en personbil.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Det er i øjeblikket ikke muligt at passere ulykkesstedet.

Politiet gør opmærksom på, at der skal gives plads til udrykningskøretøjer. To ambulancer har kort før klokken 16 forladt ulykkesstedet.

Den ene ambulance kører til Odense Universitetshospital med politieskorte, og den anden kører til sygehuset i Aabenraa.