Fængslet russer: Jeg skulle spionere mod oppositionsleder

Det fremgår af den forklaring, som den 43-årige Alexander Panesj har afgivet i Københavns Byret, og som Ritzau mandag har fået aktindsigt i.

Panesj blev varetægtsfængslet 22. november, efter at han dagen før blev anholdt i Københavns Lufthavn i forbindelse med en mellemlanding. Dansk Politi anholdt Panesj på baggrund af en efterlysning fra Interpol.

I Rusland er Panesj mistænkt for "bestikkelse/korruption" og for "at hjælpe en kriminel", fremgår det retsbogen. Det er de mistanker, som danner grundlag for efterlysningen.

Men Panesj selv har forklaret, at mistanken er konstrueret. I virkeligheden er Rusland ude på at hævne sig på ham, fordi han har afvist at spionere mod oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, siger han.

Navalnyj anses som en ledende skikkelse i oppositionen til præsident Putin.

Ifølge Panesj blev han tilbage i 2014 opsøgt af en oberstløjtnant fra den russiske efterretningstjeneste FSB, Alexandr Judin. På det tidspunkt var Panesj advokat for Navalnyj.

Oberstløjtnanten ville have Panesj til at spionere mod Navalnyj og indrapportere alt til FSB. Det nægtede Panesj med henvisning til, at der var tale om advokathemmeligheder, og at det var ulovligt at viderebringe dem.

I 2015 fik Panesj et tip om, at FSB planlagde "en provokation". Det fik Panesj til at tage til Frankrig, hvor han har et hus i Cannes. Her hørte han nyt om, at der skulle være iværksat en straffesag mod ham.

Den sag skulle handle om separatisme i forbindelse med noget, som Panesj havde sagt, efter at Rusland annekterede Krim-halvøen, der egentlig var ukrainsk territorium.

Anklagerne om separatisme fremgår ikke af den internationale efterlysning, som Interpol har udstedt. Men ifølge Panesj er den god nok.

Forklaringen fra den 43-årige russer fik dog ikke dommer Lene Sadolin-Holst til at lade manden gå under retsmødet 22. november.

Hun vurderede, at der er begrundet mistanke om, at Panesj er skyldig i de rejste sigtelser. Og samtidig er der mistanke om, at han på fri fod vil forlade landet.

Og det er nok til at begrunde en varetægtsfængsling. Særlig når man sammenholder det med en strafferamme på ti års fængsel, som er aktuel i de russiske paragraffer, som Panesj er efterlyst efter.

Anklagemyndigheden har anmodet de russiske myndigheder om en udleveringsbegæring. På baggrund af den vil de danske myndigheder vurdere, om Panesj kan udleveres til Rusland. Den afgørelse kan Panesj indbringe for retten.