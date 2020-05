Fængslet mand sigtes for yderligere tre voldtægter

I april blev en 55-årig mand sigtet for overgreb mod ung kvinde. Nu sigtes han for yderligere tre voldtægter.

En 55-årig mand, der i april blev sigtet og varetægtsfængslet for en stribe forbrydelser mod en ung kvinde i Charlottenlund, er nu blevet sigtet for voldtægter mod en anden kvinde.

Det skriver mediet Villabyerne på sn.dk.

I april blev manden, der har tilknytning til Charlottenlund Travbane, varetægtsfængslet i fire uger.

Her lød sigtelsen på, at han gennem adskillige måneder jævnligt krænkede en ung kvindes blufærdighed. Det skal være sket omkring 100 gange.

Desuden blev han sigtet for at have forsøgt at voldtage kvinden ved episoder i udlandet. Her befandt kvinden sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at sige fra.

Endelig handler sagen om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

I grundlovsforhøret, der blev holdt for lukkede døre, nægtede manden sig skyldig.

Siden er der altså rejst nye sigtelser mod manden.

- Vi har været i kontakt med lidt mere end en håndfuld kvinder, og i den forbindelse er den varetægtsfængslede mand blevet sigtet for yderligere tre voldtægter, siger Henriette Døssing, presse- og kommunikationskonsulent i Nordsjællands Politi, til Villabyerne.

- Efterforskningen er fortsat i gang, og vi ser naturligvis også på, om der kan være flere forurettede, fortsætter hun.

De tre nye voldtægter, manden er sigtet for, skal være begået mod den samme person.