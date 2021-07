Fængslet for at skyde pile efter politiet - politiet skød igen

Politiet nedlagde onsdag en 25-årig mand med skud. Manden blev torsdag varetægtsfængslet. Han er blandt andet sigtet for at skyde efter betjentene med bue og pil. (Arkivfoto)

En 25-årig mand blev skudt af politiet onsdag. Han er sigtet for at skyde pile efter politibetjentene.

En mand, der onsdag blev skudt af politiet, er torsdag blevet varetægtsfængslet. Det har Retten ved Nykøbing Falster besluttet, skriver TV 2 Øst.

Den 25-årige, der er indlagt efter at være blevet skudt i maven af politiet, fængsles i surrogat, til han kan møde i retten.

Manden er sigtet for at have afskudt flere pile mod to politiassistenter og at have slået en mand i brystet samt kastet sten efter ham.

Det skete onsdag over middag i Dannemare på Lolland.

Ekstra Bladet snakkede med den 25-årige mands mor efter hændelsen.

Hun fortalte, at sønnen har en psykisk lidelse og tidligere har været indlagt. Han vil ikke tage medicin.

Moren sagde til avisen, at hun har fået oplyst, at der havde været en tilspidset situation, hvor sønnen havde besøg af sin kontaktperson fra kommunen.

Efterfølgende gik den 25-årige, der har gået til bueskydning, til det grønne område Hundeparken, siger hans mor til Ekstra Bladet. Med sig skal han have haft en bue.

Og nu er han altså blandt andet sigtet for at skyde pile mod politiet.

Det fremgår ikke af politiets rapport, hvorfor betjentene følte sig nødsaget til at nedlægge den 25-årige med skud.

Som altid når nogen afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, er det Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der skal undersøge sagen.

Rigspolitiets seneste årsrapport om magtanvendelse viser, at der i 2019 var fem sager, hvor politiet skød mod personer. I den forbindelse kom fem personer til skade, men ingen afgik ved døden.

Mellem 2014 og 2019 er der indberettet mellem to og fem sager om året, hvor politiet har skudt mod personer. I 2014, 2015 og 2016 havde samlet set fem sager en dødelig udgang.