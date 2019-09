Fængsler og arresthuse er nu propfulde hele tiden

Fællesrum er inddraget til at huse arrestanter, og i flere af de små enmandsceller sidder to indsatte på otte kvadratmeter til deling.

Det skaber gnidninger på gangene og slider på personalet, fortæller Camilla Wenzel, fængselsbetjent i Aarhus Arrest.

- Normalt er vores maksimum 66 fanger, og så har vi haft nogle bufferceller, til når vi har nogle grupperinger, som ikke kan sidde på samme etage.

- Men de bufferrum er nu fast belagt, så vi konstant har 70 fanger. Selv vores gamle bibliotek er lavet om til en celle, siger hun.

Overbelægget er ifølge fængselsbetjenten så massivt, at det påvirker hverdagen i arresten.

- For mig er det stressende, og for fangerne betyder det, at de nogle gange skal vente en halv time med at komme på toilettet, og at de ikke kan komme ud af cellerne for at bevæge sig, fordi der ligger en i kondi (fitnessrummet, red.).

I Kriminalforsorgen, der driver fængselsvæsenet, erkender direktør Thorkild Fogde, at skruen er strammet til det yderste. Blandt andet, fordi der på kort tid er kommet mere end 500 ekstra indsatte.

- Selv om vi åbner nye fængselspladser på livet løs, så kan vi ikke følge med, siger han.

Dertil kommer ifølge direktøren, at det ikke er nok at finde pladserne. Der skal også personale til.

- Der halter vi også bagud lige nu, hvor det er højkonjunktur på arbejdsmarkedet og svært at få folk nok.

Spørgsmål: Hvad gør I ved problemet?

- Vi gør rigtig meget. Vi prøver at koncentrere de indsatte på færre fængsler, og vi arbejder internt på at frigøre betjente fra administrative funktioner.

- Vi åbner også yderligere 200 nye pladser frem mod næste sommer, og vi regner med at kunne rekruttere cirka 275 uniformerede fængsels- og transportbetjente.

Mange af de pladser, som Kriminalforsorgen nu vil åbne, blev lukket ned for ganske få år siden for at spare penge.

Alligevel afviser Thorkild Fogde, at det nuværende overbelæg skyldes dårlig planlægning fra Kriminalforsorgens side.

- Det er for firkantet sagt. Vi kan blive bedre, men vi er relativt gode til at forudse kriminalitetsudviklingen og konsekvenserne af Folketingets strafskærpelser.

- Til gengæld har vi svært ved at forudse politiets prioriteter og sådan noget som bandekrige.

Der er i dag knap 4000 indsatte i de danske fængsler og arresthuse.