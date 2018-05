Fængsler finder ekstremistisk indhold på playstations

- Det drejer sig om et stort antal spilkonsoller fra en række fængsler, hvor vi har de farligste indsatte siddende. Vi har været nødt til at inddrage dem som følge af sagen, og som vi nu er i gang med at undersøge, siger han til mediet.

Ifølge DR Nyheders oplysninger har Kriminalforsorgen fjernet omkring 200 playstations fra de lukkede fængsler og flere andre arresthuse - playstations, som de indsatte kan købe eller leje.

Direktøren for Kriminalforsorgen vil ikke nærmere ind på, hvad der lå på de fire playstations, som fik sagen til at rulle, men han betegner det som materiale med radikale synspunkter.

- Det er materiale, som ikke skal være på Kriminalforsorgens udstyr i fængslerne, siger Thorkild Fogde.

Ifølge DR Nyheders oplysninger skal der blandt andet være tale om ekstremistiske videoer med for eksempel halshugninger, som kan være smuglet ind på usb-stik. Playstations i fængslerne kan ikke gå på nettet.

Spilkonsollerne bliver nu undersøgt i samarbejde med politiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det skal blandt andet fastlægges, hvem der har smuglet materiale ind, hvordan det er kommet ind, og hvor længe det har været tilgængeligt.

- Vi har indsamlet et stort antal spilkonsoller i en række fængsler med henblik på at undersøge dem nærmere, så vi kan danne os et billede af problemets omfang.

- Derefter går vi i gang med at undersøge, om det her udstyr kan sikres yderligere, fortæller Thorkild Fogde.

Dansk Folkeparti retsordfører, Peter Kofod Poulsen, kræver en redegørelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) af de præcise forløb i sagen.

DR Nyheder har ikke haft mulighed for at interviewe justitsministeren, men han skriver, at han forventer, at Kriminalforsorgen får rettet op med det samme, og at han afventer den nærmere efterforskning af sagen.