Fængselsforbund: Fængsel for udviste bliver et hårdt sted

Kim Østerbye mener, at det i det store hele en rigtig god aftale for fængselsbetjentene.

Men dele af aftalen undrer formanden sig over. Specielt et nyt fængsel, der udelukkende skal huse udvisningsdømte kriminelle, vækker bekymring.

- Jeg er ret sikker på, at det bliver et hårdt sted. Man samler så mange, der alle ved, at de får et spark bagi, når de er færdige. Så er der ingen grund til at samarbejde, for de har alligevel ikke noget at miste, siger han og fortsætter:

- Jeg ved ikke, om det er en god idé. Men det er, hvad regeringen har ønsket, og det udfører vi selvfølgelig.

I øjeblikket sidder udvisningsdømte kriminelle i fængsel i en særlig afdeling i enten Nyborg eller Enner Mark Fængsel.

Det er endnu ikke besluttet, hvor mange betjente der skal være tilknyttet fængslet, oplyser Kim Østerbye. Det nye udvisningsfængsel skal etableres i Ringe Fængsel.

Kim Østerbye glæder sig dog over, at der nu bliver tilført mange midler til et presset fængselsvæsen.

- Jeg er glad for, at politikerne har lyttet til, at vi igennem de sidste to år har været gennem de værste år i min tid som formand.

- De har lyttet til det pres, at man lukker så mange bandemedlemmer ind. Det pres, at man har sparet, selv om vi har fået flere og flere opgaver. Der har de rakt hånden ud, og det tager jeg med glæde i mod, siger Kim Østerbye.

Aftalen sikrer blandt andet, at Kriminalforsorgen får tilført 600 millioner kroner over de næste fire år. Det kommer til at gavne det danske fængselsvæsen meget, lyder det fra Kim Østerbye.

- Vi fortsætter de gode resocialiseringstiltag fra sidste aftale. Vi får gjort op med de meget store bandeafdelinger. Vi får flere på vagt. Så jeg synes, at det går den rigtige vej.