Fængselsbetjente i Coronafrygt

- Det påvirker vores arbejde negativt. I forvejen er der et voldsomt pres på fængselspersonalet, og det bliver ikke mindre af, at vi må sende folk hjem, Det fortæller Mads Holgersen, der er tillidsmand for fængselsbetjentene, til Radio 4.

Beredskabsplan

Kriminalforsorgen har udarbejdet en beredskabsplan, som de ansatte skal agere efter, hvis der konstateres corona i fængslet.

- I udgangspunktet ser planen fornuftig, men al det der behøves i dagligdagen mangler den. Al det der skal beskytte os på gulvniveau, siger Mads Holgersen og nævner som eksempel, at der ikke er styr på, hvad de indsatte skal rengøre, og hvad der er fængselspersonalets ansvar.

Samtidig oplyser Mads Holgersen, at værnemidler først må tages i brug, når der er konstateret smitte i fængslet.

- Det er lige stik modsat, hvordan man agerer i ældreplejen.

Radio 4: Hvis et større udbrud rammer fængslet, hvad vil det betyde?

- Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har svært ved at overskue, hvad der vil ske. Fængselsvæsenet er gennem mange år blevet udtyndet, så der er ikke flere ressourcer.

Så måske skal man indkalde tivoligarden...

Radio 4: Hvem bør løse det problem?

- Det skal politikere og arbejdsgivere. Det er deres ansvar at sikre sig, at vi kan håndtere situationen.

Radio 4 har uden held forsøgt at få Kriminalforsorgen til at stille op for at spørge, hvordan man vil håndtere coronasituationen i de danske fængsler.