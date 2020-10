Fængselsbetjent og advokat mundhugges i retssal

De dramatiske malerier af havfugle - suler og mallemukker - over skummende bølger i Københavns Byrets retssal 41 blev onsdag suppleret med et drama i levende billeder og en til tider skinger lydkulisse, da advokat Hugo Steinmetz og en fængselsbetjent endte i en verbal infight.

- Skal du vise dig frem over for dine klienter, eller hvad er dit problem, lød det fra den mørkhårede og knippelbevæbnede fængselsbetjent mod den erfarne advokat Steinmetz.

- Hvad bilder du dig ind. Hvad er dit navn, lød det den anden vej fra advokaten, mens begge parter kun lige knap og nap holdt den coronameters afstand mellem deres ansigter, som er kutyme i denne tid.

Skærmydslerne udsprang af, at Steinmetz ville have sin klient med uden for døren og tale med de andre tiltalte og deres advokater. Det skete, umiddelbart efter at retsformand Søren Schou Frandsen havde afsagt dom.

De seks dømte mænd skulle tage stilling til, hvorvidt de ville anke sagen - og det skulle åbenbart foregå i plenum.

Men fængselsbetjentene modsatte sig. For Steinmetz' klient sidder som den eneste af de seks varetægtsfængslet. Det er i forbindelse med en anden sag, der lige som den aktuelle handler om organiseret hashhandel på Christiania.

Og ikke nok sidder han varetægtsfængslet. Han er også underlagt brev- og besøgskontrol - i fagjargon kaldet B og B. Derfor må han ikke uden videre komme til at tale med hvem som helst.

- Hør nu her. Det er fordi, han har B og B, så han må ikke komme derud, lød det fra den af de to fængselsbetjente, som formåede at bevare roen.

Steinmetz var dog ikke umiddelbart tilfreds med den forklaring.

- Så må vi vente til dommeren kommer ind og lade ham bestemme, lød det fra Steinmetz.

Så vidt nåede det dog ikke. Steinmetz og hans klient endte med at gå i enrum for at drøfte spørgsmålet om anke.