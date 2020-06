Fældende bevis i sag om attentatplan holdes hemmelig

Retten i Roskilde har fredag formiddag talt, og en 40-årig mand står til en streng straf for sammen med en iransk efterretningstjeneste at deltage i planlægningen et attentat på en iransk flygtning i Ringsted.

I rettens kendelse fremgår de konkrete grunde til, at man har fundet den 40-årige norsk-iraner skyldig. En helt central del af rettens vurdering handler om, at en iransk efterretningstjeneste planlagde at dræbe den 50-årige flygtning.

Men hvorfor retten har vurderet netop dette, fortaber sig i det uvisse. For i begrundelsen henviser retten til et vidne i sagen, hvis forklaring og identitet er hemmelig.

I kendelsen skriver retsformand John Larsen, at retten har fundet vidnets forklaring "sammenhængende, detaljeret, troværdig og understøttet af andre foreliggende oplysninger".

Det var ved et retsmøde i starten af maj, at retten besluttede, at der skulle ske bevisførelse for lukkede døre. Beslutningen blev truffet af hensyn til Danmarks forhold til fremmede magter.

Retten valgte ovenikøbet, at drøftelsen om, hvorvidt der skulle ske bevisførelse for lukkede døre, også skulle foregå for lukkede døre. Det kaldes populært for dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke engang kender til den overordnede karakter af de beviser, som blev fremlagt for lukkede døre. Men det fremgår altså af fredagens kendelse, at der blandt andet var tale om et vidne.