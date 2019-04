Overlæge Christian Lodberg Hvas står i spidsen for CEFTA, Center for fæsestransplantation på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her udføres banebrydende behandling med raske menneskers bæ.

Fæcestransplantationer er en god forretning

At bruge andre menneskers afføring i behandling af alvorlig tarmsygdom virker. Nu viser det sig også, at det i den grad betaler sig økonomisk.

Indlæggelsestiden for alvorligt syge tarmpatienter kan næsten halveres, og det samme kan udgifterne, hvis de får en rask persons afføring i maven i stedet for at blive fyldt med antibiotika.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her