Facebook oplyser, at den indsamler data om børns interesse for gambling og alkohol, med den gode grund at der skal være mulighed for at køre annoncer for det modsatte. (Arkivfoto).

Facebook har registreret danske børn med interesse i gambling

Selv om pengespil er ulovligt for mindreårige, har Facebook stemplet 36.000 danske børn ned til 13 år som interesserede i gambling.

Det viser en kortlægning foretaget af P1 Orientering. I hele EU er tallet 740.000.

Facebook lever nemlig af at registrere alle mulige forskellige interesser på deres brugere, ud fra hvad man liker og deler. Data som annoncører kan bruge til målretning af reklamer.

Michael Bay Jørsel, der er centerleder på Center for Ludomani, kalder det "fuldstændig rablende galt", at Facebook har stemplet børn som interesserede i pengespil.

- Hvad fanden skal Facebook bruge de her data på børn helt ned til 13 år til? Hvis de var et ansvarligt selskab, så ville de jo sætte en grænse på 18 år, siger Michael Bay Jørsel til DR.

Han opfordrer Facebook til at slette deres data om børn, så de ikke bliver misbrugt.

Flere juridiske eksperter er kritiske overfor, om Facebook har en saglig grund til at have de oplysninger.

- Man må ikke markedsføre til børn under 18 år, når det handler om pengespil.

- Og når man ikke må det, så har man heller ikke brug for at have de data, og så er det i strid med GDPR (EU's persondataforordning, red.), mener Ayo Næsborg Andersen, der er lektor i persondataret på Syddansk Universitet.

Facebooks algoritmer har også fundet frem til, at børn er interesseret i alkohol.

I Danmark drejer det sig om 14.000 børn under 16, der er registreret som interesseret i alkohol. I hele EU drejer det sig om 800.000 børn under 18.

Selv om Facebook ikke må bruge dataene om børnene til at promovere gambling eller alkohol lige nu, kan den stadig være brugbart for dem i fremtiden.

Facebook forklarer over for P1 Orientering, hvorfor de indsamler data på børn om gambling og alkohol.

- Vi har de her to annonceinteresser, med den gode grund at der skal være mulighed for at køre annoncer for det modsatte.

- Altså for eksempel en annonce der underviser unge i ikke at drikke for meget hver weekend, siger Peter Münster, der er kommunikationschef for Facebook i Norden.

Derudover understreger Facebook, at de selvfølgelig ikke tillader, at virksomheder målretter reklamer, der promoverer gambling og alkohol til børn. De mener også i det hele taget, at de efterlever reglerne i GDPR.

Peter Münster fortæller dog også til P1 Orientering, at de oplysninger, som Facebook indsamler om børns annonceinteresser, bliver brugt til at promovere gambling og alkohol, når de fylder 18.

Det får kritik af Ayo Næsborg Andersen.

- GDPR bestemmer, at man skal passe særligt på børn, fordi de ikke helt kan overskue alt, hvad der sker på Facebook og andre sociale medier.

- Det er problematisk, at børns fortid bliver brugt til at målrette annoncer mod dem, lige så snart de fylder 18 år, siger Ayo Næsborg Andersen.