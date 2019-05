Facebook har blokeret Rasmus Paludan i en måned

Facebooks nordiske kommunikationschef, Peter Münster, skriver i en mail til Ritzau, at "vores regler gælder for alle på Facebook".

- Det er ens for alle brugere, at gentagne overtrædelser kan medføre blokering.

- En blokerings længde afhænger blandt andet af overtrædelsens karakter og antallet af tidligere overtrædelser. Vi bekræfter, at Rasmus Paludan i noget tid har været midlertidigt blokeret på Facebook.

- Vi kan også bekræfte, at blokeringen er korrekt, men kan ikke dele yderligere oplysninger, skriver Peter Münster.

Blokeringen gælder ifølge Paludan i 30 dage. Og den har stået på i et par uger allerede. Det er ikke første gang, at Paludan er blevet blokeret af Facebook.

Stram Kurs har samlet nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg. Den endelige bekræftelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet mangler dog fortsat.

Ifølge Kristeligt Dagblad har Facebook blokeret Paludan med henvisning til et billede på Paludans profil. Det omhandlede kriminalitet begået af muslimske migranter, der angiveligt strider mod Facebooks retningslinjer.

- Der skal være plads til åben og robust diskussion af selv de vanskeligste politiske emner på Facebook - uden partipolitisk slagside, skriver Peter Münster.

- Men vi har et ansvar for, at platformen ikke svømmer over af angreb, hate speech og andet indhold, der skaber utryghed for fællesskabet.

Paludan er ikke tilfreds.

- Jeg oplever det som utrolig amputerende i forhold til mine muligheder for at føre valgkamp og besvare henvendelser fra vælgere, siger han.

Facebook har et langt regelsæt for, hvad der ikke må deles. Det gælder blandt andet hadtale rettet mod folk med en bestemt etnicitet eller religion.

Konsekvenserne af at overtræde regler varierer, alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er og personens historik.

Paludan afviser at have brudt Facebooks retningslinjer.

- Jeg anerkender som et faktum, at Facebook har fordomme over for højreorienterede politikere. Og derfor bliver Facebooks censur ikke udøvet ligeligt for højre- og venstreorienterede, siger han.